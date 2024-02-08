Как выглядит Дворец пионеров после масштабной реставрации

Он открылся в 62-м году

В Москве завершилась комплексная реставрация легендарного Дворца пионеров на Воробьёвых горах. Само здание было готово уже в августе. И с начала учебного года там занимаются любимым делом сотни школьников. Но реставраторы всё равно продолжили свою работу.

Невысокое здание будто стелется по земле, и то, что это дворец, понимаешь не сразу. Но этот статус подтверждали даже титулованные особы.

"Когда наш дворец открылся, его посещали главы очень многих государств - руководители социалистических стран, были и королевские особы. Хочу упомянуть тогда принцессу, впоследствии королеву Нидерландов Беатрикс. Она сначала удивилась - неужели это здание дворец? Но пройдясь по залам, аудиториям, сказала - да, это дворец, дворец для детей, в котором детям должно быть комфортно", - рассказала Наталья Александрова, руководитель музея истории детского движения Московского Дворца пионеров.

Дворец пионеров на Воробьевых горах открылся в 62-м году, и больше полувека здание служило детям, пока не стало ветшать и приходить в упадок. В пяти корпусах прошла комплексная реставрация. И теперь ансамбль можно увидеть таким, как задумывали советские новаторы.

"Каждый элемент, который находится здесь внутри - либо подлинный, либо воссоздан по первоначальным чертежам - это каменная облицовка стен, каменная облицовка бассейна, рисунок в бассейне является подлинным. Его художники реставрировали и восстанавливали с точки зрения цветовых оттенков", - отметила Елена Гонцова, заместитель директора ГАУ "МосжилНИИпроект" Департамента капитального ремонта Москвы.

У пруда появился фонтан "Аист", воссозданный по чертежам, и скоро вернутся золотые карпы. А вокруг раскинулся зимний сад - здесь и историческая араукария из Крыма - вечнозеленый хвойный талисман дворца. Растения собраны со всех уголков света, а почти пятиметровое дерево авокадо вырастили сами воспитанники дворца из косточки. Во Дворце в любую погоду можно наблюдать "Золотой дождь": каждая "капля" - ручной работы.

"На стеклянную плитку наносилась бронзовая поталь, затем краска, затем лак и вручную растушевывалась, чтобы поверхность получалась неоднородной, с элементами блеска и матовыми элементами. Общая реставрация по этому панно заняла порядка пяти месяцев, в том числе изготовление утраченных плиточек", - рассказала Елена Гонцова.

А на стенах в фойе "Театра юного москвича", словно гигантская раскраска, восстановлено панно "Литературные герои". На потолке - будто кинолента. Отсылка к тому, что во Дворце пионеров снимали многие фильмы. А одно из самых красивых помещений - Малый зал. В кровлю были встроены десятки "иллюминаторов" со шторками, которые открывались и закрывались вручную.

Уникальные зенитные фонари были восстановлены. Вместо "шторок" появились "умные" светильники, и теперь изумрудные кресла знаменитого "Зала ста фонарей" как будто снова в солнечных лучах.

Среди выпускников Дворца пионеров - знаменитые актеры и режиссеры, ученые, олимпийские чемпионы и даже космонавты. Теперь направлений для образования стало еще больше. Современные "пионеры" могут выбрать занятия из 1600 вариантов.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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