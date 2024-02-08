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Как выглядит Дворец пионеров после масштабной реставрации

15:05
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Он открылся в 62-м году

В Москве завершилась комплексная реставрация легендарного Дворца пионеров на Воробьёвых горах. Само здание было готово уже в августе. И с начала учебного года там занимаются любимым делом сотни школьников. Но реставраторы всё равно продолжили свою работу.

Невысокое здание будто стелется по земле, и то, что это дворец, понимаешь не сразу. Но этот статус подтверждали даже титулованные особы.

"Когда наш дворец открылся, его посещали главы очень многих государств - руководители социалистических стран, были и королевские особы. Хочу упомянуть тогда принцессу, впоследствии королеву Нидерландов Беатрикс. Она сначала удивилась - неужели это здание дворец? Но пройдясь по залам, аудиториям, сказала - да, это дворец, дворец для детей, в котором детям должно быть комфортно", - рассказала Наталья Александрова, руководитель музея истории детского движения Московского Дворца пионеров.

Дворец пионеров на Воробьевых горах открылся в 62-м году, и больше полувека здание служило детям, пока не стало ветшать и приходить в упадок. В пяти корпусах прошла комплексная реставрация. И теперь ансамбль можно увидеть таким, как задумывали советские новаторы.

"Каждый элемент, который находится здесь внутри - либо подлинный, либо воссоздан по первоначальным чертежам - это каменная облицовка стен, каменная облицовка бассейна, рисунок в бассейне является подлинным. Его художники реставрировали и восстанавливали с точки зрения цветовых оттенков", - отметила Елена Гонцова, заместитель директора ГАУ "МосжилНИИпроект" Департамента капитального ремонта Москвы.

У пруда появился фонтан "Аист", воссозданный по чертежам, и скоро вернутся золотые карпы. А вокруг раскинулся зимний сад - здесь и историческая араукария из Крыма - вечнозеленый хвойный талисман дворца. Растения собраны со всех уголков света, а почти пятиметровое дерево авокадо вырастили сами воспитанники дворца из косточки. Во Дворце в любую погоду можно наблюдать "Золотой дождь": каждая "капля" - ручной работы.

"На стеклянную плитку наносилась бронзовая поталь, затем краска, затем лак и вручную растушевывалась, чтобы поверхность получалась неоднородной, с элементами блеска и матовыми элементами. Общая реставрация по этому панно заняла порядка пяти месяцев, в том числе изготовление утраченных плиточек", - рассказала Елена Гонцова.

А на стенах в фойе "Театра юного москвича", словно гигантская раскраска, восстановлено панно "Литературные герои". На потолке - будто кинолента. Отсылка к тому, что во Дворце пионеров снимали многие фильмы. А одно из самых красивых помещений - Малый зал. В кровлю были встроены десятки "иллюминаторов" со шторками, которые открывались и закрывались вручную.

Уникальные зенитные фонари были восстановлены. Вместо "шторок" появились "умные" светильники, и теперь изумрудные кресла знаменитого "Зала ста фонарей" как будто снова в солнечных лучах.

Среди выпускников Дворца пионеров - знаменитые актеры и режиссеры, ученые, олимпийские чемпионы и даже космонавты. Теперь направлений для образования стало еще больше. Современные "пионеры" могут выбрать занятия из 1600 вариантов.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
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Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Кружок моделирования
Кружок моделирования
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Кружок моделирования
Кружок моделирования
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Кружок моделирования
Кружок моделирования
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах
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