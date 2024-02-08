На одной площадке - около 400 работ

В переулках эпохи! В Музее русского импрессионизма открылась выставка группы "13". Почти 400 работ объединения советских художников 30-х годов впервые представлены на одной площадке. Рядом полотна французских мастеров, которые вдохновляли авторов. Группа просуществовала всего три года, но мастера до последнего дня оставались верными друг другу и искусству.

Эта выставка еще до открытия стала сенсацией. Причем, не только для специалистов. У каждой работы - десятки людей, желающих разгадать секрет группы "13". Как можно так точно открыть образ нового города? Быстро и талантливо запечатлеть не объекты, а само время? Возможно, ответ кроется в исторических деталях. Основатели группы познакомились век назад в редакции газеты "Гудок", где в то время печатались Олеша, Булгаков, Ильф и Петров, Паустовский. А рядом с ними трудились молодые художники.

"И вот эти иллюстраторы, как они сами впоследствии вспоминали, познакомившись у окна, обсуждали пути развития графики. Каким должно быть искусство? Каким хочет быть художник? Как хочет художник строить свою жизнь? Из этих разговоров родилась группа "13", - рассказала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Одними разговорами дело не ограничилось. Благодаря мудрости приглашённого куратора и архитектора выставки, щедрости 17 музеев и 16 частных коллекций впервые в истории соседствуют работы группы "13" и полотна тех, кто их вдохновлял. Дега, Вламинк, Фриез. Именно его "Снег в Мюнхене" дал нужный импульс.

"Владимир Милашевский, как и многие художники начала столетия, он бывал в этих собраниях и стоял у этой картины подолгу. И думал о том, что она очень интересно изображает кипение жизни в городе. И он хотел чего-то подобного добиться в этом новом советском искусстве", - говорит Надежда Плунгян, куратор выставки.

Надежда Плунгян настаивает: творчество группы "13" нужно изучать. С какой любовью эти графические репортёры писали Москву! Новые автобусы и старые дома, Парк культуры и храмы.

Во "Дворике" Антонины Софроновой хрустит снег и леденеет свежевыстиранное бельё. У нескольких работ, включая "Дворик", есть тактильные станции. И они будут интересны не только для слабовидящих людей.

"К каждой работе подготовлен живой иллюстративный объект. В данном случае, это такая простыня, высохшая на морозе, та самая, немножечко хрустящая. И в дополнение - ольфакторная композиция - аромат, можете насладиться", - рассказала Ксения Дмитриева, руководитель программы "Особый взгляд" Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Здесь много и драматичных страниц. Разгромленная выставка в 31-м, искалеченные судьбы. Талантливейший Валентин Юстицкий отсидел в лагерях 10 лет за так называемую антисоветскую пропаганду, потом руководил изостудией на заводе. Но до последнего дня продолжал писать. И дружить.

"У них у всех были очень сложные судьбы. Некоторые подверглись репрессиям, некоторые погибли. Но те, кто пережил Вторую мировую, они действительно дружили до 70-х годов", - рассказала Юлия Петрова.

У этой выставки ярко выраженный терапевтический эффект. Для всех, кто не хочет затеряться в переулках эпохи.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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