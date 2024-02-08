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Россия предостерегла Аргентину от передачи российских вертолетов Киеву

12:46
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Речь идет о двух вертолетах Ми-171Е

Москва довела до Буэнос-Айреса свою позицию относительно недопустимости передачи российских вертолетов, находящихся в распоряжении Аргентины, украинской армии. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
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Дипломат отметил, что подобный шаг шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя.

Речь идет о военно-транспортных вертолетах Ми-171Е российского производства, отправленных Аргентине в 2011 году. Они же выработали свой ресурс и сейчас находятся в разобранном состоянии, отмечает РИА Новости.

Ранее власти Эквадора согласились отдать Соединенным Штатам военную технику российского производства в обмен на новое оборудование, несмотря на протест Москвы. Эквадорский президент Даниэль Нобоа утверждал, что речь идет про "металлолом".

Однако спикер МИД России Мария Захарова отметила, что американские власти не стали бы тратиться на "металлолом". Она также напомнила Эквадору про его обязательство не передавать поставленную Россией технику третьим странам.

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