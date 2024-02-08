Европейская стратегия потерпела неудачу, заявил Петер Сийярто

Либеральный мейнстрим является "наименее толерантной идеологией", которая царит в Европе в последние десятилетия, что ведет к невозможности рациональных дискуссий. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По мнению политика, Европа оказалась неспособна справиться с тремя основными вызовами в виде экономических трудностей, проблемы нелегальной миграции и конфликта на Украине. Причиной этого Сийярто назвал то, что "либеральный мейнстрим пытается создать абсолютную гегемонию мнений", сообщает РИА Новости.

Либеральный мейнстрим говорит, что является единственной прогрессивной демократической идеологией, и если ты не готов объединиться с ними и отстаивать либеральные ценности и подходы, то ты против демократии, диктатор, автократ.

При этом в Европе "не терпят альтернативных мнений, не готовы принять нелиберальные позиции, их не считают европейскими", что исключает взаимоуважительные рациональные дискуссии, подытожил Сийярто.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

При этом антироссийские санкции, несмотря на все старания их авторов, не справляются с целью уничтожить российскую экономику, не раз говорили в Москве. Владимир Путин отметил, что наша экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, хотя Россию "душат, давят" со всех сторон.

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