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Киев отрицает связь блокпостов в Оболони с поиском диверсионных групп

12:59
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Власти утверждают, что идут тренировки

Блокпосты, которые появились в Оболонском районе Киева, нужны для учений. Это никак не связано с поиском диверсионно-разведывательных групп, заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По словам Попко, которые приводят украинские СМИ, в дальнейшем маневры распространятся на все районы украинской столицы. Также предполагается установление ограничительных знаков и заграждений, проверки транспорта, документов и контрдиверсионные мероприятия.

О появлении блокпостов в Оболонском районе Киева стало известно 5 февраля. Пресс-служба территориального центра комплектации объяснила это поиском диверсионно-разведывательной группы, которая якобы проникла в город. Позже сообщение было удалено, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТСН.

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