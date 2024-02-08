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ЦИК озвучил окончательное решение по регистрации Надеждина

12:57
  • четверг
  • 08 февраля 2024

В подписях в его поддержку обнаружен недопустимый процент брака

Центризбирком принял окончательное решение об отказе в регистрации кандидату в президенты от "Гражданский инициативы" Борису Надеждину.

Ранее в ходе заседания ЦИК стало известно, что 9147 подписей в поддержку Надеждина из проверенных 60 тысяч признаны недействительными. Это свыше 15% брака при допустимых по закону 5%.

Кроме того, в четверг отказал в регистрации и другому кандидату - Сергею Малинковичу от "Коммунистов России". В его подписях также обнаружен недопустимый процент брака.

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