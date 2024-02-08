Следком назвал причастных к обстрелу Лисичанска офицеров ВСУ

Решается вопрос об их заочном аресте

Причастные к обстрелу Лисичанска в ЛНР украинские военные установлены. Имена офицеров ВСУ назвал Следственный комитет России.

Следствие установило, что удар по зданию пекарни, в котором находились люди, нанесен из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Командует подразделением подполковник Евгений Родин, сообщили в пресс-службе СК.

В результате обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля погибли 28 человек, еще десять человек получили ранения. В числе жертв - беременная женщина и пятилетний ребенок. Также погибли министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты. СКР в ближайшее время предъявит обвинение Родину и командиру 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко, также будет решен вопрос об их заочном аресте, передает РИА Новости.

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