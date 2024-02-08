Сайт Кремля опубликует интервью Путина Карлсону

Так больше людей в мире смогут ознакомиться с мировоззрением президента России

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано на сайте Кремля на двух языках утром 9 февраля. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что на интернет-ресурсах Такера Карлсона это интервью выйдет раньше. Журналист анонсировал его появление в ночь на 9 февраля по московскому времени.

Песков отметил, что приезд Карлсона в Россию ради интервью с Путиным вызвал зашкаливающий резонанс как в США, так и в России. По мнению спикера Кремля, это интервью будут читать и анализировать не один день.

Что касается заявлений Карлсона о попытках Белого дома сорвать интервью и звучащих с Запада угрозах в адрес журналиста, Песков выразил убежденность в том, что Карлсон не нуждается в защите со стороны Россиии и может сам постоять за себя, сообщает ТАСС.

Между тем источники в Совете Евросоюза уверяют, что Брюссель не вынашивает планов введения санкций против Карлсона за его интервью с российским президентом, хотя прежде подобные слухи просочились в СМИ.

Создатель компаний SpaceX и Tesla, владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск отмечал, что "с Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист", а потому введение Европой рестрикций против него "сильно обидит американскую общественность".

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