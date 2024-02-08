Песков прокомментировал угрозу национализации активов "Роснефти" в ФРГ

Россия продолжит защищать свои компании

Россия не исключает никаких способов для защиты своих компаний. Такое заявление сделал в четверг, 8 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вероятность национализации в Германии активов "Роснефти".

Спикер Кремля подчеркнул, что подобный шаг в случае его реализации станет фактически экспроприацией чужого имущества.

При этом Дмитрий Песков отметил, что у России нет контактов с ФРГ на правительственном уровне — прежние каналы связи разрушены, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков предупреждал, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов. Он подчеркивал, что подобные действия крайне опасны для мировой финансовой системы.

Однако в Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва не ждет от западных противников "никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

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