ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал угрозу национализации активов "Роснефти" в ФРГ

13:37
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Россия продолжит защищать свои компании

Россия не исключает никаких способов для защиты своих компаний. Такое заявление сделал в четверг, 8 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вероятность национализации в Германии активов "Роснефти".

США признали, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева
ЕС согласовал переход к последнему этапу работы с замороженными активами России

Спикер Кремля подчеркнул, что подобный шаг в случае его реализации станет фактически экспроприацией чужого имущества.

При этом Дмитрий Песков отметил, что у России нет контактов с ФРГ на правительственном уровне — прежние каналы связи разрушены, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков предупреждал, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов. Он подчеркивал, что подобные действия крайне опасны для мировой финансовой системы.

Однако в Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва не ждет от западных противников "никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Офис "Роснефти" в Германии
Офис "Роснефти" в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.