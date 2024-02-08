Собянин рассказал об уникальных разработках московских медиков

За два года 142 исследования получили гранты от властей Москвы

142 прорывных исследования столичных медиков получили гранты от властей Москвы с 2022 года в рамках грантовой программы "Сделано московскими врачами". Этап пилотирования и доказали свою эффективность свыше 20 проектов, сообщил Сергей Собянин. По его словам, ежегодно Москва выделяет врачам 1 миллиард рублей на разработку высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации. В этом году продолжится работа по 117 проектам, добавил Собянин.

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