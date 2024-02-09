Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Новолуние в Водолее

Овны

Очередной Новый год - на этот раз Восточный - случится завтра. Постарайтесь отметить этот праздник в компании, одиночество вам сейчас противопоказано.

Тельцы

Если вы не слишком довольны тем, как загадали желание в новогоднюю ночь, вот вам второй шанс. Завтра Китайский новый год: время мечтать и ставить смелые цели!

Близнецы

Учеба и путешествия - две стихии, в которых у вас самые большие шансы на успех. Завтрашнее Новолуние идеально для того, чтобы определиться: куда ехать, чему учиться.

Раки

Вы любите семейные праздники. И наступающий завтра год Дракона - достойный повод собраться за большим столом. Загадывайте желания о деньгах, советуют звезды.

Львы

Завтрашнее Новолуние в противоположном знаке еще раз акцентирует ваше внимание на теме отношений. Этой зимой никто не останется без внимания!

Девы

Как бы вам ни хотелось устроить завтра генеральную уборку, звезды советуют ее отложить. Новая Луна и Восточный новый год требуют праздника и ярких впечатлений.

Весы

Нарисуйте завтра свои мечты или сделайте карту желаний - шансы на их исполнение высоки! А сегодня можно купить все, что понадобится для этого процесса.

Скорпионы

Символ наступающего завтра года Дракон близок и понятен вам. Отметьте праздник как следует и загадайте желание, связанное с домом, семьей, недвижимостью.

Стрельцы

Где угодно, только не дома: звезды советуют провести выходные на природе, даче или в туристической поездке. Вот увидите, сколько впечатлений вы привезете!

Козероги

Новолуние в соседнем знаке открывает простор для ваших финансовых планов. Сколько вы хотите заработать в этом году и каким образом? Помечтайте об этом завтра.

Водолеи

Новолуние в вашем знаке завтра даст старт году Дракона! Звезды советуют ни в чем себе не отказывать, особенно по части того, где, как и с кем его встречать.

Рыбы

Не забудьте завтра уединиться, чтобы услышать голос своей интуиции или погадать на будущее. Представителям знака мистическое Новолуние даст важные подсказки и инсайты.

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