Кремль оценил вероятность возобновления зерновой сделки

Москва вышла из нее из-за неисполнения другими сторонами своих обязательств

В настоящий момент нет предпосылок для возобновления черноморской продовольственной инициативы, известной также как зерновая сделка. Такое заявление сделал в четверг, 8 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России", зерновая сделка возобновиться не может, сообщает РИА Новости.

В ноябре заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. При этом российская сторона остается надежным поставщиком сельскохозяйственных товаров.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что всемирная организация не участвует в инициативе по возобновлению зерновой сделки, которое рассчитывает выдвинуть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемой встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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