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В России могут ограничить возраст службы в армии в период мобилизации

14:20
  • четверг
  • 08 февраля 2024

С таким предложением выступило Минобороны

В России предлагается ввести единый предельный возраст для проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах и граждан, призванных на военную службу ‎по мобилизации. Соответствующие поправки в законодательство разработало российское Министерство обороны.
Сергей Собянин и Сергей Шойгу встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу

Ведомство уточнило, что верхняя возрастная планка может быть введена в период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время. Лимит может быть установлен на уровне 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных.

Минобороны пояснило, что действующее законодательство не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до 24 июня 2023 года, поэтому нужно устранить пробел, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуму внесли поправки о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством России. Однако председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин раскритиковал эту инициативу, указав на ее непроработанность. Поправки были отозваны.

Тем временем на Украине прошел первое чтение законопроект, ужесточающий правила и принципы мобилизации в ВСУ. Несмотря на громкую критику документа в обществе и замечания антикоррупционного комитета Верховной рады, отказываться от этих поправок киевский режим не собирается.

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