На купянском и краснолиманском направлениях отражено пять атак

Подразделения "Западной" группировки ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Бои шли в районах Синьковки Харьковской области и Тернов в ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих Уничтожено четыре пикапа и гаубица М777 производства США.

Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки "Центр" на краснолиманском направлении. При поддержке артиллерии российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 230 военнослужащих и три боевые бронированные машины. Еще до 310 военнослужащих ВСУ уничтожили на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск.

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