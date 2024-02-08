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ВСУ потеряли за сутки более 500 боевиков

14:01
  • четверг
  • 08 февраля 2024

На купянском и краснолиманском направлениях отражено пять атак

Подразделения "Западной" группировки ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Бои шли в районах Синьковки Харьковской области и Тернов в ДНР, сообщили в Минобороны.

ВС России уничтожили четыре опорных пункта противника
ВС России отразили семь атак ВСУ под Купянском

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих Уничтожено четыре пикапа и гаубица М777 производства США.

Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки "Центр" на краснолиманском направлении. При поддержке артиллерии российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Противник  потерял до 230 военнослужащих и три боевые бронированные машины. Еще до 310 военнослужащих ВСУ уничтожили на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск.

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