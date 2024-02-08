Расследования ведут теперь только Дания и ФРГ

Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не удивляет — Запад делал все для сокрытия реальных обстоятельств теракта. Об этом заявил в четверг, 8 февраля, заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Как подчеркнул Коков, власти стран ЕС продемонстрировали беспринципность, втянувшись в конфликт на Украине. При этом в Европе "принесли в жертву свои суверенитет и благополучие", цитирует представителя Совбеза ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Швеция прекратила расследование теракта на "Северных потоках" из-за своего вступления в НАТО. Из-за присоединения к альянсу, в котором первую скрипку играют США, шведская прокуратура пошла на сокрытие преступления и подлог, поскольку Стокгольм знает о роли Вашингтона в диверсии.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечал, что в отношении виновников диверсии на "Северных потоках" "все понимают, что и как", а потому расследование в Швеции закрыли. Однако в ФРГ есть заинтересованная сторона – страховые компании, поэтому там "хотят услышать, кто виновен".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"