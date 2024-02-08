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Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Си Цзиньпина

15:01
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Разговор получился обстоятельный

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в разговоре, который состоялся 8 февраля, подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Об этом рассказали в администрации российского президента.
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В Кремле назвали состоявшуюся беседу политиков обстоятельной. В ней, в частности, обсуждались подходы России и Китая к политико-дипломатическому урегулированию палестинской проблемы. Наряду с этим Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.

Председатель КНР подчеркнул, что Москва и Пекин должны тесно сотрудничать для защиты безопасности, решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне.

В заключение беседы лидеры России и Китая условились продолжать поддерживать контакты, сообщает ТАСС.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем укрепление военного сотрудничества между Москвой и Пекином. Армии двух государств регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки ради достижения общих целей в области региональной и мировой безопасности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о странах из ближайшего окружения России, особо выделил отношения с Китаем, отметив, что они переживают наилучший период в своей многовековой истории.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин
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