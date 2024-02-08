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Эвакуированы посетители и персонал ТЦ в подмосковных Люберцах

14:44
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Загорелся эскалатор

Пожар в подмосковных Люберцах: ЧП произошло в торговом центре. Из здания эвакуированы 250 человек – персонал и посетители ТЦ.

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В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло на третьем этаже торгового центра "Светофор" в 13.58. До прибытия дежурных пожарных подразделений здание покинули все посетители и работники – всего 250 человек.

Как сообщил источник РИА Новости, в ТЦ загорелся эскалатор. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электрооборудования.

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