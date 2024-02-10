День домового: как его задобрить и что нельзя делать

Домой не должен остаться без гостинцев

10 февраля отмечается народный праздник "кудесы" — день угощения домового. Этого доброго духа называют по-разному: запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

По народным поверьям, в этот день крайне важно побаловать домового. Если он останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага рискует превратиться в злого духа. Раньше люди верили, что чужого домового, который новоселам может мстить, необходимо выпроводить, а потом звать своего: "Ты уж освободи нам дом, помещение. Хозяева твои уехали, и ты с Богом уезжай".

Как узнать, есть ли у вас дома домовой?

Предполагается, что домовые есть почти в каждом доме, где живут люди. Однако, чтобы убедиться наверняка, существует ряд признаков. Самый явный – шорох, тихое топанье и стук в ночное время суток. Домового чувствуют домашние питомцы и маленькие дети. Если ваш песик или кошечка играют с кем-то невидимым, это может сигнализировать о присутствии домового. Вычислить доброго духа можно и по колоде карт. Их следует сложить на ночь в ровную стопку. Домовой обязательно поиграет с ними и перепутает.

Как задобрить домового?

Прибаутник очень любит сладкую еду. Тут уже все зависит от умений и фантазии хозяйки. Однако если нет желания возиться с выпечкой, подойдет даже кусочек сахара. Угощение необходимо оставить на ночь и предупредить домового, что это именно для него. Доедать за домовым не принято. Кроме того, домовой очень любит чистоту в доме – поэтому настоятельно рекомендуется почаще убираться.

Как общаться с домовым?

Домовой охраняет благополучие в семье и сторожит хозяйство. Однако все это работает в том случае, если правильно с ним общаться. Поэтому с прибаутником важно найти общий язык. Так, если домовой что-то у вас украл, нужно произнести фразу: "Домовой, домовой, поиграл и отдай!" Если же вы чувствуете, что в чем-то провинились перед домашним духом, следует извиниться. Специальной фразы на этот счет не существует, однако к нему следует обращаться уважительно – например, "батюшка домовой".

Как домовой предупреждает об опасности?

Домовые могут улавливать надвигающуюся опасность и обычно предупреждают своих хозяев об этом. Способы существуют различные. Например, духи могут начать громко шуршать, скрипнуть дверью или использовать другой звуковой сигнал. Кроме того, во сне может у вас может появиться тянущее ощущение – это тоже сигналы домового.

Что нельзя делать в день домового

Нельзя разводить беспорядок в доме. В этот день нельзя ругаться с домочадцами. Проявлять ласку к незнакомым животным. Также запрещается убивать живущих в доме насекомых, например, пауков.

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