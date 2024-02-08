Работающим родителям детей-инвалидов назначили ежемесячную выплату

Они будут получать по 10 тысяч рублей

Федеральное правительство расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами, в соответствии с декабрьским указом главы государства Владимира Путина.

С 1 января 2024 года работающим родителям и опекунам назначаются выплаты по уходу за ребенком-инвалидом младше 18 лет, а также инвалидами с детства I группы. Каждый месяц такие категории граждан будут получать по 10 тысяч рублей, хотя прежде на подобные выплаты могли претендовать только неработающие родители детей-инвалидов.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь у граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом сохранив поддержку государства, сообщается в Telegram-канале правительства.

В декабре 2023 года в Москве прошла декада инвалидов, в рамках которой были запущены проекты, помогающие людям с ограничениями по здоровью чувствовать себя комфортно. Например, в рамках программы "Спортивный вектор" обучают людей с ампутациями адаптивным видам спорта с применением высокотехнологичных протезов.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что важность дальнейшего развития реабилитационной индустрии в нашей стране, поскольку это способствует формированию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"