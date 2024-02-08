Весь мир замер в ожидании публикации интервью Карлсона с Путиным

На Западе - форменная истерика

Он улетел, но обещал вернуться. Совсем скоро. В одном кадре с Владимиром Путиным. Интервью опубликуют в американский прайм-тайм - в два часа ночи по Москве. Ажиотаж - бешеный. Анонс посмотрели уже не менее 100 миллионов человек, а приложение Илона Маска, где разместят одну из версий беседы, - вновь в топе скачиваний.

На Западе - форменная истерика. Интернет заполонили мемы. Такера изображают кремлевским пропагандистом, в окружении Ленина и Сталина на Красной площади, в момент "вербовки", агентом СВР под прикрытием.

Американские и европейские журналисты тоже все никак не успокоятся. В заголовках умоляют не смотреть интервью. Называют Карлсона другом и слугой Путина. Второй день подряд реки зависти льются и с телеэкранов. К масштабной кампании по дискредитации подключили и давно списанную в политический утиль Хилари Клинтон. Заявив, что Такер постоянно лжет, она тут же принялась врать сама: "Он - полезный идиот. Я имею в виду, если вы действительно читаете переводы того, что пишут российские СМИ, они высмеивают его. Я имею в виду, что он как щенок. После того, как его уволили из стольких изданий в Соединенных Штатах, я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием".

Клинтон уже явно никому не жалко - она на пенсии, а вот действующие политики и чиновники в выражениях пока более осторожны. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе США Джон Кирби лишь робко усомнился в необходимости публиковать интервью Путина: "Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин на Украине и какими совершенно фальшивыми и нелепыми аргументами он пытается это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным".

Инфоповод настолько громкий, что его обсуждают даже в Брюсселе на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга с советником по национальной безопасности в Белом доме Джейком Салливаном. Говорят - по традиции - о необходимости воевать с Россией до последнего украинца. Ну и о Путине с Карлсоном. Похоже на сеанс самовнушения. Побеждать хотят шулерством. Попросту закрыв рот оппоненту. Запугав его. Неслучайно в Европе звучат призывы ввести санкции против Такера Карлсона. А за океаном находятся даже те, кто грозит независимому журналисту арестом.

"Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в США, там звучат и вменяемые голоса, поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире знакомились с мировоззрением и точкой зрения главы российского государства", - указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В комментариях под анонсом интервью - действительно в основном слова поддержки. И размышления о том, что станет предметом беседы. И какие будут последствия.

Точно обсудят ситуацию на Украине. А учитывая, что Карлсон - соратник Трампа, должны вспомнить в том числе о провалившейся попытке России договориться с Джо Байденом в конце 2021 года. В преддверии выборов - это крайне опасная тема для американских демократов. Потому они и в панике.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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