Белый дом не смог продавить законопроект о новой военной помощи Украине

Документ теперь можно выбросить в урну

Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и собственному Техасу. Все, документ можно выбросить в урну. Он был рассчитан на 118 миллиардов долларов США. Конгресс больше интересовали деньги, выделяемые на обеспечение безопасности границы с Мексикой. На это давали 20 миллиардов. Американское оружейное лобби пеклось о помощи Израилю и Украине. Первым причиталось 14 миллиардов. Киеву - более 60. Постановка приоритетов конгрессменов не устроила. К взбунтовавшимся республиканцам присоединились и несколько демократов. В итоге законопроект даже не дошел до рассмотрения.

Два года оружейные корпорации наживались на поставках техники и снарядов на Украину. Политическая элита США, Великобритании, Германии и ряда других стран явно была в доле, поскольку активно лоббировала поставки оружия. И вот теперь буквально из-под носа уплывают очередные мешки с банкнотами. Поляки, чья страна стала логистическим хабом, в ярости. А канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе решил отправиться за океан, чтобы лично переубедить конгрессменов. Свой визит анонсировал пламенной речью. Суть такова: пока на Украине еще есть люди - надо сражаться.

"Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит облик Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку. Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. Мы будем сопротивляться любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", - сказал Шольц.

Страшной перспективой переноса боевых действий в Европу перед голосованием за законопроект пугал сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер. После окончания дебатов республиканцы ответили ястребам войны. Как принято говорить: не бровь, а точно в глаз.

"Член Палаты представителей от Республиканской партии от Флориды Анна Паулина Луна просит своих коллег поддержать новый законопроект, который заставит членов Конгресса отправляться в зону боевых действий, если они выступают за военную поддержку Украины в ее битве с Россией", - пишет Daily Mail.

Проигравшие бой американские демократы считают, что главная битва за миллиарды еще впереди. Уже предложен план Б, согласно которому деньги для укрепления границы с Мексикой - отдельно, деньги для Украины, все те же 60 миллиардов, - отдельно. И чем быстрее порешают вопросы - тем лучше.

Американская пресса пишет: немецкий канцлер, во время своего визита в Вашингтон на этой неделе может обнаружить, что Дональд уже вернулся. Потому что чем хуже дела у Байдена, тем лучше у Трампа. В президентской гонке он впереди на целый корпус, как говорят на лошадиных бегах. Главное - не оказался бы кандидат в тюрьме. Адвокаты Дональда Трампа заявили, что их подзащитному уже предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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