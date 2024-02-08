Удар ВС России по Николаеву уничтожил завод беспилотников

Есть попадание и в общежитие с иностранными специалистами

Завод "Экватор" в Николаеве, где производили беспилотники для ВСУ, разрушен ударом ВС России в ночь на 8 февраля. Также поражено здание заводского общежития, где размещались иностранные специалисты и украинские боевики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев привел данные, полученные от подпольщиков из города, которые передали фото- и видеокадры. По их информации, по "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производились БПЛА, второй - в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты.

Самым мощным, по словам подпольщиков, был третий взрыв. Удар пришелся в центральную часть завода. Предположительно, там находились джипы с военными номерами и военная техника, передает РИА Новости.

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