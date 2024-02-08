На Украине рассказали о переговорах с Данией по гарантиям безопасности

Стороны обсудили основные элементы будущего соглашения

Киев и Копенгаген начали переговоры о заключении двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Как подчеркивает украинская сторона, Дания вместе с другими странами Северной Европы присоединилась одной из первых к реализации декларации "Группы семи" о поддержке Украины.

В ходе начавшихся переговоров с Данией обсуждаются основные элементы будущего соглашения и график дальнейших контактов по этому вопросу, цитирует сообщение офиса президента Украины ТАСС.

Великобритания тем временем уже подписала с Украиной соглашение по гарантиям безопасности, однако оно не содержит положений о непосредственном участии британцев в конфликте с Россией и о возможности размещения британских военных на украинской территории.

В Кремле подчеркивали, что любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей.

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