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На Украине рассказали о переговорах с Данией по гарантиям безопасности

15:58
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Стороны обсудили основные элементы будущего соглашения

Киев и Копенгаген начали переговоры о заключении двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
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Как подчеркивает украинская сторона, Дания вместе с другими странами Северной Европы присоединилась одной из первых к реализации декларации "Группы семи" о поддержке Украины.

В ходе начавшихся переговоров с Данией обсуждаются основные элементы будущего соглашения и график дальнейших контактов по этому вопросу, цитирует сообщение офиса президента Украины ТАСС.

Великобритания тем временем уже подписала с Украиной соглашение по гарантиям безопасности, однако оно не содержит положений о непосредственном участии британцев в конфликте с Россией и о возможности размещения британских военных на украинской территории.

В Кремле подчеркивали, что любые обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета высказанных Россией озабоченностей.

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