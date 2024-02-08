Финляндия продлит закрытие границы с Россией до 14 апреля

Это подтвердили в финском МВД

Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией останутся закрытыми до 14 апреля. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказали в финском Министерстве внутренних дел.

В ведомстве заявили об отсутствии "признаков того, что Россия меняет свое поведение". Более того, Хельсинки уверяет в получении данных, согласно которым "Россия продолжает гибридную операцию", сообщает ТАСС.

У нас есть основания полагать, что такая ситуация сохранится еще какое-то время. Есть сотни, если не тысячи мигрантов, которые сейчас находятся недалеко от границы на российской стороне и ждут возможности перебраться в Финляндию.

Финские власти перекрыли границу с Россией под предлогом борьбы с нелегалами, якобы потоком устремившимися в Европу через российскую территорию. Глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что действия России "не оставили других вариантов", поскольку "национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии".

Этому примеру последовал Таллин, решив закрыть пограничный переход в Нарве на российско-эстонской границе для движения автомобильного транспорта. При этом сохраняется возможность пересечь границу пешком. Официальная причина — решение России реконструировать международный автомобильный пункт пропуска "Ивангород".

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