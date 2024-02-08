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ВКС России ликвидировали одного из лучших пилотов ВСУ

15:42
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Су-25 сбили в бою над ДНР

Украинские летчики сообщили о гибели одного из лучших пилотов ВСУ Владислава Рыкова. Его Су-25 был сбит в бою над Донецкой народной республикой, написал в соцсети летчик Ростислав Лазаренко.

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По словам Лазаренко, Рыков был лучшим летчиком и командиром из всех, кого он знал. На счету асса было 385 боевых вылетов.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале официальный представитель российского авиационного клуба "Альбатрос АЭРО" Алексей Воевода. По его данным, Су-25 Рыкова был сбит в бою с российским Су-35С в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР. По сведениям Воеводы, пилот ВСУ проходил подготовку к управлению истребителями F-16.

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