Путин указал на ключевое значение научной сферы

Стране необходимо обеспечить себя собственными технологиями и ключевыми материалами

Научная сфера имеет ключевое значение для национальных интересов страны - безопасности и суверенитета, а также повышения качества жизни граждан. Об этом заявил Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.

Глава государства поздравил ученых и всех россиян с трехсотлетием Академии наук. И поручил в недельный срок подготовить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития России. В ближайшие три года на разработки и исследования гражданского назначения будет выделено более 1,5 триллиона рублей. И средства должны расходоваться эффективно.

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о расширении финансирования. Глава государства подчеркнул - стране необходимо обеспечить себя собственными технологиями и ключевыми материалами. А там, где есть уникальные компетенции, Россия должна занимать ведущие позиции на мировых рынках.

"Показателем эффективности реализации любой научной программы должны быть продукты, технологии, качественные изменения в экономике и жизни людей. У нас уже есть позитивный опыт, когда общими усилиями государства, науки, бизнеса удалось добиться именно таких значимых, востребованных результатов. Можно привести много примеров, но что касается такой сферы, как продовольственная безопасность, после фактического провала, утраты в отрасли отечественной селекции в 90-х годах прошлого века, сейчас у нас растет число отечественных птицефабрик, которые разводят нашу собственную мясную породу кур. Другое значимое достижение - в ядерной энергетике. Росатом уже начал монтаж первого в мире энергокомплекса с замкнутым топливным циклом без ядерных отходов. В его основе - абсолютно новые принципы и новейшие экологичные технологии", - указал Путин.

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