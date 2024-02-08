Оппоненты хотят разжечь внутренний конфликт

Страны Запада усилили давление на Россию в преддверии выборов.

Они реализуют это через подконтрольные некоммерческие организации, об этом в четверг, 8 февраля, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре. В частности, идет навязывание идеи этнической разобщенности с целью для межнациональных конфликтов.

"Цифры говорят об усилении давления Запада на Россию через подконтрольные структуры", - заявили в Генпрокуратуре.

Ранее в Совфеде отметили рост "деструктивных антироссийских усилий" перед выборами президента. В частности, недоброжелатели пытаются усилить свое влияние в русскоязычной медиасфере, действуя в интересах русофобских центров США и Евросоюза.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней - с 15 по 17 марта. Жители 29 регионов смогут проголосовать онлайн. Также избирательные участки откроют в 143 странах. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Владимира Путина, идущего на выборы в качестве самовыдвиженца, и трёх претендентов на пост главы государства от парламентских фракций - Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова - кандидата от партии "Новые люди".

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