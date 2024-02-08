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Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

17:34
  • четверг
  • 08 февраля 2024

За вклад в укрепление государственности

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присвоена Кадырову за вклад в укрепление государственности и обороноспособности России, а также за социально-экономическое развитие Чечни.

Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" председателя парламента чеченской республики Магомеда Даудова.

Ранее Кадырова уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Глава Чечни также имеет звание Героя России, награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом Почета и другими.

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