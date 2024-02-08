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Собянин: С 2010 года благоустроили 42 набережные Москвы

17:05
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Работы велись в том числе на Воробьевской набережной и Аллее Славы на Воробьевых горах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о продолжении работы по благоустройству территорий у Москвы-реки.

"В 2024 году планируем привести в порядок: Кадашевскую набережную со Старомонетным пер. и Пыжевским пер.; прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Также укрепим берега вблизи стадиона "Спартак", - уточнил глава города.

Также мэр напомнил, что с 2010 года власти благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города. Работы велись в том числе на Воробьевской набережной и Аллее Славы на Воробьевых горах.

В 2024 году планируется благоустроить участок от МКАД до Строгинского моста.

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