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Умер основатель группы "Машина времени"

18:16
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Музыкант придумал название для группы

В Москве умер один из основателей и автор названия группы "Машина времени" Юрий Борзов.

Музыканту было 70 лет, он страдал от онкологии, пишет РИА Новости со ссылкой на Андрея Макаревича (признан в России иноагентом – прим. ред.).

Telegram-канал SHOT пишет, что у Борзова случился сердечный приступ. Его тело обнаружили в квартире в Токмаковом переулке в Москве. Точную причину смерти установит экспертиза.

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