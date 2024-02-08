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Над Белгородской областью сбиты снаряды "Ольхи" и "Урагана"

18:30
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Из-за прилета остановлен пассажирский поезд

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Попытка атаки противника была пресечена около 17:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны России. Уничтожены восемь снарядов РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха".

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, удар ВСУ стал причиной остановки поезда "Белгород - Санкт-Петербург" в селе Гостищево Белгородской области.

"В результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии", - написал он в своем telegram-канале.

Ведутся восстановительные работы. Поезд запустят примерно через 40 минут, отметил Гладков.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе работала сирена ракетной опасности. Граждан попросили укрыться в домах и не подходить к окнам.

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