Масштабные задачи: Путин провел заседание Совета по науке и образованию

Правительству поручено в недельный срок подготовить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития

Заседание Совета по науке и образованию Владимир Путин традиционно проводит в День российской науки. Сфера ключевая для достижения национальных целей и суверенитета страны. В прошлом году было принято необходимое решение изменения Стратегии научно-технологического развития. Документ по своей значимости приравнен к Стратегии национальной безопасности. И сейчас можно подводить промежуточные итоги. Загнать Россию в угол санкциями и принудительно изолировать от технологического прогресса у Запада не вышло.

Здесь и далее - выдержки из заявлений президента

Показателем эффективности реализации любой научной программы должны быть продукты, технологии, качественные изменения в экономике и жизни людей. У нас уже есть позитивный опыт, когда общими усилиями государства, науки, бизнеса удалось добиться именно таких значимых, востребованных результатов. Можно привести много примеров, но что касается такой сферы, как продовольственная безопасность, после фактического провала, утраты в отрасли отечественной селекции в 90-х годах прошлого века сейчас у нас растет число отечественных птицефабрик, которые разводят нашу собственную мясную породу кур - специалисты знают об этом. Другое значимое достижение - в ядерной энергетике. "Росатом" уже начал монтаж первого в мире энергокомплекса с замкнутым топливным циклом без ядерных отходов. В его основе абсолютно новые принципы и новейшие экологичные технологии.

Впрочем, почивать на лаврах некогда - необходимо выдавать весомые и убедительные результаты и по другим направлениям развития. Путин подчеркивает: контроль за достижениями и соблюдение установленных сроков должны быть максимально жёсткими. Для этого следует в том числе эффективно распределять на науку денежные средства. Благодаря плотному финансированию прикладных проектов, в прошлом году удалось значительно увеличить производство сверхвысокочастотной электроники. Совсем скоро планируется вывод на рынок первых изделий на основе отечественных фотонных интегральных микросхем. Это позволит России стать более самодостаточной в области электроники.

Такие результаты получены в том числе благодаря плодотворному взаимодействию с крупнейшими компаниями, с Минпромторгом. В этой связи предлагаю осуществлять конкурсный отбор проектов в гражданской сфере преимущественно через Российский научный фонд. Это первое. Второе. Считаю, что нужно увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает фонд. Причем сделать это не за счет перераспределения ресурсов госпрограммы научно-технологического развития, а подумать над дополнительными источниками. И в целом хотел бы сказать о финансировании отечественной науки. Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки. Это очень важный вопрос. Фундаментальные вещи, без решения которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению.

Санкции ограничили России доступ ко многим американским и европейским технологиям. Освободившуюся нишу заняли аналоги из азиатских стран. Теперь, с появлением отечественных производителей, важно обеспечивать им приоритет. Президент с этим согласен.

Нужно настроить эти инструменты. Первоначально эти решения были направлены на то, чтобы в условиях незаконных ограничений у нас не было никаких пробелов, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. Поэтому создавались благоприятные условия для наших иностранных партнеров. И мы правильно, я думаю, делали. Сейчас есть возможность и необходимость поправить определенные вопросы, связанные с регулированием, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги.

Необходимо также создавать условия для популяризации науки - в том числе среди молодежи. Для этого нужно заинтересовать школьников научными исследованиями.

Конечно, нужно уделять внимание предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит Родину, готов к самопожертвованию, но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотического настроя недостаточно, чтобы страна была успешна. Нужно и то, и другое.

Ученые пожаловались президенту: в последние годы все меньше детей интересуются математикой. Поступило предложение сделать дисциплину обязательной для всех поступающих в вузы. И тут же взбунтовались гуманитарии. Стратегия научно-технологичного развития носит всеобъемлющий характер, поэтому делать акцент лишь на одном предмете в ущерб другим - не совсем верно. Изменения необходимы, но вот как грамотно скорректировать систему образования и облегчить процесс подготовки кадров - еще предстоит разбираться.

Задачи для страны на ближайшее будущее стоят амбициозные, но выполнимые - выход России на ведущие позиции на глобальных рынках. Вечером Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 300-летия со дня основания Российской академии науки и вручил ученым государственные награды.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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