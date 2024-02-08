Этап выдвижения кандидатов на пост президента России завершен. Итоги

В бюллетене на выборах будет четыре фамилии

В четверг официально завершен этап выдвижения кандидатов на пост президента России. Центризбирком провел заседание, на котором рассмотрел вопрос о регистрации оставшихся претендентов - представителя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой". Оба кандидата не смогли предоставить 100 тысяч подписей в свою поддержку, по итогам проверки у каждого было обнаружено около 15 процентов недействительных подписей. В выборах президента в качестве кандидатов Малинкович и Надеждин участвовать не будут.

Не зарегистрировал ЦИК и Раду Русских, она представила всего 476 подписей. Все, кроме Бориса Надеждина, с комиссией согласились. Он же просил больше времени на перепроверку замечаний. Центризбирком накануне ради этого перенес заседание на сегодняшний день, но больше исключений делать не стал.

В бюллетене на выборах президента будет четыре кандидата. Один из них - действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин. Сопредседатель его избирательного штаба - главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко - приехала в Ульяновск, где посетила перинатальный центр и провела встречу с профессиональным медицинским сообществом. В Ульяновской области в этом году на развитие здравоохранения направят рекордно высокую сумму - более 13 миллиардов рублей.

"Все эти встречи - они о будущем. Они о том, что нужно для развития. Они в меньшей степени о том, что плохо или тревожит. Они лишний раз продемонстрировали, все эти встречи, какое-то общее единение и уверенность в том, что мы идем правильным путем", - указала Лысенко.

Группа депутатов фракции "Новых людей" в Госдуме посетила Якутск. Там провели круглый стол, где обсуждались вопросы развития малого и среднего бизнеса в регионе. Участие в мероприятии по видеосвязи принял Владислав Даванков - единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста".

Кандидат на пост президента от КПРФ Николай Харитонов приехал с село Солгон в Красноярском крае. Там он посетил аграрное предприятие, которое занимается в том числе производством молочной продукции. При этом часть выручки здесь тратят на развитие социальной инфраструктуры. В селе построен крытый ледовый каток. Работает спортивный комплекс, где есть и бассейн.

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий побывал в одном из сетевых продуктовых магазинов Барнаула. Политика интересовал уровень цен, кроме того он обратил внимание на уменьшение объемов упаковок. Когда молока, к примеру, наливают в бутылку чуть меньше литра. Слуцкий предлагает законодательно обязать производителей указывать в ценнике стоимость именно литра и килограмма.

Выборы президента пройдут в России 15, 16 и 17 марта. За их ходом, как заявили в Совете по правам человека, будут следить общественные наблюдатели. Подготовку прошли более 250 тысяч добровольцев.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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