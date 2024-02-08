ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Этап выдвижения кандидатов на пост президента России завершен. Итоги

22:21
  • четверг
  • 08 февраля 2024

В бюллетене на выборах будет четыре фамилии

В четверг официально завершен этап выдвижения кандидатов на пост президента России. Центризбирком провел заседание, на котором рассмотрел вопрос о регистрации оставшихся претендентов - представителя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой". Оба кандидата не смогли предоставить 100 тысяч подписей в свою поддержку, по итогам проверки у каждого было обнаружено около 15 процентов недействительных подписей. В выборах президента в качестве кандидатов Малинкович и Надеждин участвовать не будут.

Не зарегистрировал ЦИК и Раду Русских, она представила всего 476 подписей. Все, кроме Бориса Надеждина, с комиссией согласились. Он же просил больше времени на перепроверку замечаний. Центризбирком накануне ради этого перенес заседание на сегодняшний день, но больше исключений делать не стал.

В бюллетене на выборах президента будет четыре кандидата. Один из них - действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин. Сопредседатель его избирательного штаба - главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко - приехала в Ульяновск, где посетила перинатальный центр и провела встречу с профессиональным медицинским сообществом. В Ульяновской области в этом году на развитие здравоохранения направят рекордно высокую сумму - более 13 миллиардов рублей.

"Все эти встречи - они о будущем. Они о том, что нужно для развития. Они в меньшей степени о том, что плохо или тревожит. Они лишний раз продемонстрировали, все эти встречи, какое-то общее единение и уверенность в том, что мы идем правильным путем", - указала Лысенко.

Группа депутатов фракции "Новых людей" в Госдуме посетила Якутск. Там провели круглый стол, где обсуждались вопросы развития малого и среднего бизнеса в регионе. Участие в мероприятии по видеосвязи принял Владислав Даванков - единый кандидат в президенты от "Новых людей" и "Партии роста".

Кандидат на пост президента от КПРФ Николай Харитонов приехал с село Солгон в Красноярском крае. Там он посетил аграрное предприятие, которое занимается в том числе производством молочной продукции. При этом часть выручки здесь тратят на развитие социальной инфраструктуры. В селе построен крытый ледовый каток. Работает спортивный комплекс, где есть и бассейн.

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий побывал в одном из сетевых продуктовых магазинов Барнаула. Политика интересовал уровень цен, кроме того он обратил внимание на уменьшение объемов упаковок. Когда молока, к примеру, наливают в бутылку чуть меньше литра. Слуцкий предлагает законодательно обязать производителей указывать в ценнике стоимость именно литра и килограмма.

Выборы президента пройдут в России 15, 16 и 17 марта. За их ходом, как заявили в Совете по правам человека, будут следить общественные наблюдатели. Подготовку прошли более 250 тысяч добровольцев. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Плакат с предвыборной агитацией
Плакат с предвыборной агитацией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.