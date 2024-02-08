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Зеленский встретился с Залужным

19:04
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Президент предложил ему остаться в команде

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Валерием Залужным смену командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и обсудил с ним, кто может войти в обновленный состав руководства армией. Зеленский предложил Залужному дальше оставаться в команде.

Тем временем депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) заявил, что Залужного уволили с должности главкома ВСУ. В посте Зеленского в telegram прямого подтверждения отставки нет.

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный
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