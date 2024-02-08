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Путин: Россия всегда открыта к партнерству в науке

19:49
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Пытаться запретить общение ученых нелепо

В четверг президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума". Путин подчеркнул, что пытаться запретить общение ученых нелепо.

Россия, продолжил президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.

Также Путин указал на то, что научная дерзость советских ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.

Нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу, добавил российский лидер. При этом целесообразно, чтобы работа высшей аттестационной комиссии осуществлялась под эгидой РАН, заключил президент.

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