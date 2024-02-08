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Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной 100 на 100

19:57
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Российским бойцам оказывается вся необходимая помощь

Минобороны России сообщило, что в четверг в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 100 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, российским бойцам оказывается вся необходимая помощь.

Также отмечено, что посредническое участие в обмене принимали Объединенные Арабские Эмираты.

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