"Генерал 200": Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

Он вырос во Владимирской области

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооруженными силами Украины.

В офисе украинского лидера объяснили, что заменили Валерия Залужного на Сырского по четырем причинам:

- необходимость пересмотра тактики из-за прошлогоднего провала на фронте;

- необходимость не допустить стагнации на линии фронта;

- запуск реформы в управлении армии;

- поиск новых решений для развития армии.

Зеленский ожидает, что в ближайшие дни Сырский предоставит подробный план действий ВСУ на 2024 год, улучшит качество обучения военнослужащих, решит проблемы с логистикой и вооружением, а также организует систему ротации солдат на передовой, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

Кто такой Сырский и чем он занимался до сегодняшнего назначения – в материале ТВЦ.Ru.

Сырский родился в селе Новинки Владимирской области. Обучался в Высшем военном командном училище в Москве. В 1993 году оказался в 6-й дивизии внутренних войск в Чугуеве (Харьковская область). В дальнейшем Сырский продолжил обучение уже на Украине - окончил Академию вооруженных сил и Национальную академию обороны.

Его прозвали "генерал 200" из-за больших человеческих потерь и неудач на поле боя, пишет telegram-канал Mash. Имя Сырского связано с боями в Дебальцево в 2014-2015 годах. В "дебальцевском котле" ВСУ потеряли около трех тысяч человек, почти всю артиллерию и бронетехнику.

Несмотря на неудачи под Дебальцево, в 2016 году Сырского назначили начальником Объединенного оперативного штаба (ООШ) ВСУ. В 2019 году при президенте Зеленском получил пост командующего сухопутными войсками.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Сырский организовал оборону Киева, за что получил звание Героя Украины.

Осенью 2022 года Сырский возглавил контрнаступление ВСУ в Харьковской области, пишет News.Ru. Весной 2023 года принимал участие в боях за Артемовск, где ВСУ потеряли 72 тысячи военных и более 800 единиц техники. Сырский побывал во всех горячих точках Донбасса.

Тем временем в ДНР не считают, что Сырский покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском.

"Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав", - сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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