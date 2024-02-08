Мишустин: Государство продолжает формировать благоприятные условия для ученых

Представителям научного сообщества необходима поддержка

Пять миллиардов рублей кабмин выделит новым регионам на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании правительства.

Средства будут направлены в том числе для снабжения жилых домов водой и теплом. Дополнительное финансирование получит и агропромышленный комплекс. Это поможет новым регионам увеличить производство молока, картофеля и овощей.

Еще одна тема - совершенствование механизма госзакупок. Правила должны стать максимально простыми, а предпочтения необходимо отдавать российским брендам.

Зашла речь и о прорывных отечественных разработках, которые позволят обеспечить технологический суверенитет страны. И здесь поддержка необходима представителям научного сообщества. Именно они закладывают базу для движения страны вперед.

"Государство продолжает формировать благоприятные условия для российских исследователей. Так, недавно на встрече главы государства с молодыми учеными в Сочи обсуждался вопрос повышения стипендий президента для аспирантов, которые проводят исследования в технологической области. Подписано постановление правительства, которым уточняются правила их получения и ежемесячный размер. Он составит 75 тысяч рублей. И в зависимости от срока очного обучения они будут назначаться на период от одного года до четырех лет. Кандидата на такие выплаты выдвигает научный руководитель, а победители определятся по результатам конкурсного отбора", - указал премьер.

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