Газопровод взорвался в Пермском крае

Есть пострадавшие

В Пермском крае загорелся газопровод, огонь перекинулся на жилые дома.

Инцидент произошел в Куединском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие. Местные СМИ пишут о семи пострадавших и трех загоревшихся домах.

Информация о том, что из-за взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в РЖД.

В настоящий момент ведется борьба с огнем. Локализовать пламя пока не удалось. Зарево от пожара видно за несколько километров от очага, пишет telegram-канал SHOT.

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