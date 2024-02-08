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Газопровод взорвался в Пермском крае

21:28
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Есть пострадавшие

В Пермском крае загорелся газопровод, огонь перекинулся на жилые дома.

Инцидент произошел в Куединском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие. Местные СМИ пишут о семи пострадавших и трех загоревшихся домах.   

Информация о том, что из-за взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в РЖД.

В настоящий момент ведется борьба с огнем. Локализовать пламя пока не удалось. Зарево от пожара видно за несколько километров от очага, пишет telegram-канал SHOT.

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Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
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