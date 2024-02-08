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Кадры возвращения наших военных из украинского плена

22:12
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Всем бойцам окажут медицинскую помощь

Минобороны России опубликовал видео возвращения российских военнослужащих из украинского плена.

Наши бойцы приземлились в Москве, после чего их направят на лечение и реабилитацию в госпитали министерства обороны. Всем освобожденным будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Ранее стало известно, что 8 февраля в результате переговорного процесса домой вернулись 100 российских военных. Взамен Киеву были переданы 100 военнопленных ВСУ. Обмен происходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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