Кадры возвращения наших военных из украинского плена

Всем бойцам окажут медицинскую помощь
Минобороны России опубликовал видео возвращения российских военнослужащих из украинского плена.
Наши бойцы приземлились в Москве, после чего их направят на лечение и реабилитацию в госпитали министерства обороны. Всем освобожденным будет оказана медицинская и психологическая помощь.
Ранее стало известно, что 8 февраля в результате переговорного процесса домой вернулись 100 российских военных. Взамен Киеву были переданы 100 военнопленных ВСУ. Обмен происходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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