В США обрушились на Такера Карлсона

В США врагом объявят любого, кто посмеет хоть немного пойти наперекор системе

Кто и чем пугает Америку? Самую свободную страну? Не так страшна даже страшная Россия. Не так страшны угрозы, которым противостоит демократия. Страшно, если кто-то вдруг посмеет отклониться от генеральной линии. На того, кто начнет играть по своим правилам, обрушиться вся мощь свободы слова.

Хиллари Клинтон зачем-то обрушилась на Такера Карлсона, который побывал в России. До этого работал себе на американском ТВ. А тут - "полезный идиот". Значит, в американской общественно-политической жизни есть и другая категория, - идиот бесполезный? Ни на что не намекаем.

Вот деменция Байдена американские СМИ отчего-то не удивляет. Но журналисты всё же осторожно спрашивают пресс-секретаря: как и в чём Байден вообще может убедить избирателя?

"Я могу заявить следующее... Заявить от президента... Я не полезу за вами в эту кроличью нору!" – сказала Карин Жан-Пьер.

Вот уж точно: нора. Посмотрев эту трансляцию, американские зрители потребовали вернуть в Белый дом Джен Псаки.

Джен Псаки, мемный персонаж, тоже была пресс-секретарём Белого дома, постоянно веселила журналистов. В частности, объясняя прессе, что такое "карусельное голосование" в ДНР и ЛНР, Псаки призналась, что просто читает текст, но это, видимо, не та карусель, на которой катаются дети. У нас над ней добродушно и сочувственно посмеивались. Так Псаки теперь выпустили на телеэкран! Если Такер Карлсон, как говорит Хиллари, щенок, то кто она, вспоминающая минувшие дни и перечисляющая врагов Америки?

Ключевой фактор в самой свободной стране мира: идиотом и врагом объявят любого, кто посмеет хоть немного пойти наперекор системе. Или того хуже - продемонстрирует наличие собственного мнения. Публику должен развлекать бесполезный идиот. У которого в действительности всё не так? как на самом деле.

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