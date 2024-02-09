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Политолог Орлов прокомментировал заявление Хиллари Клинтон о Карлсоне

10:06
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Она своим высказыванием подчеркнула его важность

Почему интервью Карлсона с Путиным вызвало такую бурную враждебную реакцию на Западе? Поможет ли его публикация хотя бы отчасти пробить стену антироссийской пропаганды? И насколько обоснованы прозвучавшие за рубежом версии о том, что Карлсон - это некий "связной" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Дмитрием Орловым.

"Люди уровня Хиллари Клинтон никого просто так никогда не упомянут. Если бы Карлсон было малозначимым героем информационной повестки, она бы его просто не упомянула", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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