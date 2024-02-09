Украина, СВО и НАТО: главное из интервью Путина Карлсону

Путин напомнил, что обещание не расширять НАТО было 5 раз нарушено

Тема, которая сейчас в центре внимания всех мировых СМИ и социальных сетей - опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Полный текст уже есть на сайте Кремля. На странице самого американского журналиста число просмотров растёт миллионными темпами. К неудовольствию западных политиков, которые бросили все силы, чтобы точка зрения Владимира Путина не была услышана иностранными гражданами.

Первый вопрос Такера Карлсона был ожидаем - о решении начать спецоперацию на Украине. Правда, в интерпретации американского журналиста это прозвучало так: почему Владимир Путин сделал вывод, что США силами НАТО могут напасть на Россию.

Путин: Дело не в том, что Америка, США собирались нанести внезапный удар по России. Я этого не говорил. У нас ток-шоу или серьезный разговор?

Такер Карлсон: Это очень серьезный разговор.

Владимир Путин: Потому что базовое образование у вас, насколько я понимаю, историческое.

Такер Карлсон: Да.

Владимир Путин: Так что, если вы не возражаете, я потрачу всего 30 секунд или одну минуту, чтобы дать вам краткую справку по истории, чтобы дать вам небольшой исторический фон.

Конечно, чтобы изучить историю России, нужно намного больше времени. Владимир Путин передал Такеру Карлсону большую папку с копиями исторических документов. И главный вывод из них - русские и украинцы всегда были единым народом. Государственность Украина получила лишь с приходом советской власти. И тогда же приросла новыми землями.

"Украина получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего, Причерноморье. В результате русско-турецких войн полученные, они назывались Новороссией. Большевики там занимались в СССР украинизацией. Была такая политика - коренизации. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом неплохо. А после Второй мировой войны Украина получила еще и часть венгерских территорий, и часть румынских. И до сих пор там находятся. И в этом смысле можно говорить, что Украина - искусственное государство", - заявил Путин.

В семье народов СССР об этом задумываться было не принято, но в 1991-м случился распад Советского Союза. Но именно этим переходным временем на Украине воспользовались националисты, потомки тех, кто во время Великой Отечественной сотрудничал с фашистами, убивал русских, поляков и евреев. Постепенно героями на Украине становились Бандера, Шухевич и им подобные. И происходило это с одобрения и при поддержке Запада. Цели стали ясные несколько позже - взрастить из ближайшего соседа России государство для продолжения противостояния с Москвой.

"После 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы нас обманули. Не вы лично, а США. Обещали, что не будет расширения НАТО. Но это произошло. Пять волн. Мы все терпели уговаривали, говорили: мы же свои теперь, буржуинские. У нас рыночная экономика, нет власти КПСС, давайте договариваться. Я стал президентом в 2000 году. Подумал: надо восстановить отношения, открыть дверь. Здесь в Кремле я Билла Клинтона спросил: если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО - это возможно? Он сказал: это интересно, я думаю, что да. А вечером на ужине уже сказал, что после разговора с командой - думаю, что невозможно", - рассказал Путин.

Многолетняя практика показала: кто бы ни был лидером США, подчеркнул Владимир Путин, решения в конечном счете во многом зависят от окружения, от властной элиты. Так было и с предложением по совместной разработке системы ПРО, с которым в Вашингтоне сначала согласились, а потом отвергли. И с требованием прекратить поддерживать террористов и сепаратистов на Северном Кавказе.

При этом Владимир Путин напомнил, что обещание не расширять НАТО после 91-го года было пять раз нарушено. А в 2008-м в альянс пригласили и Украину. Если киевский режим является сателлитом США, почему Владимир Путин не позвонит Джо Байдену и не договориться. По ходу разговора к этому вопросу Такер Карлсон возвращался не раз, хотя ответ уже был дан.

Путин: Когда мы говорили, я сказал: вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая то, что происходит на Украине и отталкивая Россию. Я говорил ему неоднократно.

Карлсон: А что он сказал?

Путин: Вы у него спросите. Вам легко. Вы гражданин США. Мне некорректно комментировать. А о чем говорить, что решать. Все очень просто. У нас есть контакты ведомств. Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение нескольких недель. Тогда можно договариваться о каких-то условиях. Чего мне ему звонить, о чем говорить, о чем упрашивать? Вы собираетесь поставлять оружие на Украину - ой, боюсь-боюсь?

Карлсон: Обеспокоено ли НАТО, что это может перерасти в глобальную войну?

Путин: Они говорят об этом и пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой. Но думающие люди прекрасно понимают, что это фейк. Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, Европы дополнительные деньги на противостояние с Россией на украинском театре военных действий. Цель - как можно сильнее ослабить Россию.

И в этом ряду и подрыв "Северных потоков", и жесточайшие санкции, которые, правда, рикошетом ударили по Западу и усилили Россию и укрепили ее сотрудничество с дружественными странами. Убежден Владимир Путин и в том, что, несмотря ни на что, дружить будут и Россия с Украиной.

"На Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну и другую часть народа. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить", - сказал Путин.

Два часа и шесть минут продолжался разговор. Карлсон также спросил у Владимира Путина о проблемах мировой экономики и о потенциальных угрозах цивилизации, в том числе об искусственном интеллекте. Главное, ответил российский лидер, ко всему подходить разумно и анализировать последствия. Именно так действует Россия и призывает к этому всех.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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