Министру доложили о ситуации в зоне проведения СВО

Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск, где ему доложили о ситуации в зоне проведения спецоперации. Министр обороны подчеркнул важность непрерывного обеспечения войск всем необходимым вооружением, а также техникой, боеприпасами.

Затем Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России. Заслушав доклады командиров, министр обороны постановил выделить дополнительные разведывательные и ударные средства действующим подразделениям.

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