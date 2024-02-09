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Минобороны показало кадры боевого применения ЗРК "Тор-М2"

09:56
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Их используют в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры боевого применения зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" в зоне СВО.

На купянском направлении расчётами ПВО уничтожены беспилотники противника, которые артиллерия ВСУ использовала для разведки наших позиций.

Зенитчики несут дежурство в круглосуточном режиме. Локационная станция непрерывно сканирует небо и обнаруживает цели на расстоянии более 30 километров.

ЗРК "Тор-М2" с одинаково высокой эффективностью поражает любые цели, в том числе баллистические ракеты.

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