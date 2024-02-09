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Девятнадцать дронов ВСУ перехватила за ночь российская ПВО

08:33
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Беспилотники атаковали пять регионов

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили около двух десятков украинских дронов. Пресечена очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

Беспилотник ВСУ атаковал село под Белгородом
Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью

По данным военного ведомства, ПВО уничтожила 19 воздушных целей. Противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В Минобороны России уточнили: 2 дрона было уничтожено над территорией Курской области, пять – над Брянской, четыре - над Орловской. Еще два украинских беспилотника перехвачено над территорией Краснодарского края и шесть - над акваторией Черного моря.

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