Девятнадцать дронов ВСУ перехватила за ночь российская ПВО

Беспилотники атаковали пять регионов

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили около двух десятков украинских дронов. Пресечена очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ПВО уничтожила 19 воздушных целей. Противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В Минобороны России уточнили: 2 дрона было уничтожено над территорией Курской области, пять – над Брянской, четыре - над Орловской. Еще два украинских беспилотника перехвачено над территорией Краснодарского края и шесть - над акваторией Черного моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"