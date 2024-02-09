Ее цели пока не достигнуты

Россия пока не достигла целей специальной военной операции, потому что одна из них – это денацификация. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что под денацификацией подразумевается запрещение всяческих неонацистских движений.

После обретения независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером.

Путин заявил, что "если кто-то считает себя отдельным народом — имеет на это право", однако "не на основе нацизма, нацистской идеологии".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия начала спецоперацию на Украине ради прекращения войны в Донбассе, которую киевский режим вел с 2014 года. Он выразил убежденность в том, что мы добьемся реализации поставленных перед нами задач и целей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, отмечал, что Запад, который не прекращает накачивать Киев оружием, по-прежнему жаждет нанести России стратегическое поражение и максимально ослабить ее. Потому кураторы и подталкивают украинцев к продолжению этого бессмысленного противостояния.

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