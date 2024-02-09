Путин назвал условие ввода российских войск в Польшу

На Западе пугают мир угрозой нападения России

Можно представить себе сценарий, при котором российские войска будут отправлены в Польшу Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В ответ на соответствующий вопрос американского интервьюера Владимир Путин пояснил, что подобное возможно лишь в одном случае — если Польша нападет на Россию.

Российский лидер подчеркнул, что "у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде", однако оттуда звучат "одни угрозы", а втягивание в глобальную войну, угрожающую всему человечеству, противоречит здравому смыслу.

С Запада ранее звучали утверждения о том, что Россия может атаковать государства, входящие в состав НАТО. Германские СМИ публиковали сценарии войны с Россией, а в британской военной разведке отмечали, что страна сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что в Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока, хотя постоянно работают над обороной и сдерживанием.

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