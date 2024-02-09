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Карлсон поделился впечатлениями от встречи с Путиным

08:23
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Журналист отметил ум и искренность президента России

Владимир Путин — умный человек. В этом не осталось никаких сомнений у американского журналиста Такера Карлсона после интервью с президентом России.

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Экс-ведущий телеканала Fox News рассказал о своих впечатлениях на видео, снятом сразу после интервью интервью с российским лидером. Карлсон признался, что его удивила искренность президента России и его готовность решить украинский кризис мирным путем.

Журналист подчеркнул, что ему не ставили никаких временных ограничений при интервью с президентом России. Карлсон рассказал, что провел в Кремле пять часов: два из них он ждал Путина, три часа провел в общении с ним. Российский лидер показался ему открытым собеседником.

Журналист заявил, что получил детальный ответ на свой вопрос о предпосылках конфликта. Людей, которые считают, что Россия уступит Крым Украине, после интервью с путиным Карлсон назвал безумцами и напомнил им, что Крым был русским задолго до начала СВО, передает ТАСС.

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