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Путин подтвердил готовность подать газ в Европу по "Северному потоку — 2"

08:42
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Одна труба "жива-здорова" после диверсии

Немецкое руководство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. Такое заявление президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на официальном сайте Кремля.
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Американский журналист, комментируя диверсию на "Северных потоках", поинтересовался, "почему немцы ничего не говорили по этому вопросу", если они "понимают, что их партнеры по НАТО это сделали, конечно, это нанесло удар по экономике ФРГ".

Путин в ответ признался, что и его это удивляет, однако "трудно объяснить логику их действий или бездействия". Политик подчеркнул, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу.

Ведь дело не только в "Северном потоке – 1", который взорвали. "Северный поток – 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал – Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что энергоносители в России закупают не только Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Глобального Юга, но даже "некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ".

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. При этом украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине "реально достичь нулевого газового баланса в этом году".

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